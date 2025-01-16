Минобороны России подтвердило, что утром 15 января был нанесен удар по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине — Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу.
Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?
Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Хреново ударила. Ни чего не горит и поставки газа продолжаются.....
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20 час.
Traveller
Бей, не бей, что с ним сделается, если оно на глубине 700 (семьсот) метров!!! Вот уничтожить всю верхнюю часть - это уже что-то! Но до сих пор работает Бескидский туннель, мост в Затоке, ВСЕ станции "переобувания" вагонов, мосты через Днепр...
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19 час.
СБ
Серж Брукс
Это достается нашим за те проколы,которые не уничтожены с начало СВО это переходы с Польши и Румынии через Молдову,а также аэродромная сеть до конца не уничтоженная. Все либеральничаем.Ну ну посмотрим,что дальше будет,особенно последний подарок дронов в большом количестве из Штатов.
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18 час.
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