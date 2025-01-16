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Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?

Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?

Минобороны России подтвердило, что утром 15 января был нанесен удар по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине — Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Хреново ударила. Ни чего не горит и поставки газа продолжаются.....
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20 час.
Traveller
Бей, не бей, что с ним сделается, если оно на глубине 700 (семьсот) метров!!! Вот уничтожить всю верхнюю часть - это уже что-то! Но до сих пор работает Бескидский туннель, мост в Затоке, ВСЕ станции &quot;переобувания&quot; вагонов, мосты через Днепр...
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19 час.
СБ
Серж Брукс
Это достается нашим за те проколы,которые не уничтожены с начало СВО это переходы с Польши и Румынии через Молдову,а также аэродромная сеть до конца не уничтоженная. Все либеральничаем.Ну ну посмотрим,что дальше будет,особенно последний подарок дронов в большом количестве из Штатов.
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18 час.

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