Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?

И ИгорьОвчаренко Хреново ударила. Ни чего не горит и поставки газа продолжаются.....

Traveller Бей, не бей, что с ним сделается, если оно на глубине 700 (семьсот) метров!!! Вот уничтожить всю верхнюю часть - это уже что-то! Но до сих пор работает Бескидский туннель, мост в Затоке, ВСЕ станции "переобувания" вагонов, мосты через Днепр...