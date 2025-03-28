Александр Ведяхин: ФНБ распределит 300 млрд рублей между банками на проект ВСМ

Сбербанк поддерживает решение правительства РФ о предоставлении средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" через субординированные депозиты банков, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
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