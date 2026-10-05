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Адвокат Грикевич предупредила, что вывод денег перед разводом не спасет их от раздела

Адвокат Грикевич предупредила, что вывод денег перед разводом не спасет их от раздела

Снятие наличных, перевод средств родственникам или покупка криптовалюты перед разводом не помогут уберечь совместные накопления от раздела.

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