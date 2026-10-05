Адвокат Грикевич предупредила, что вывод денег перед разводом не спасет их от раздела

Снятие наличных, перевод средств родственникам или покупка криптовалюты перед разводом не помогут уберечь совместные накопления от раздела.
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