В Красноярске пенсионер зарезал внучку и малолетнюю правнучку

В Красноярске произошло жестокое убийство. В квартире дома по улице Щорса нашли тела 29-летней женщины и её 2-летней дочери с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.
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