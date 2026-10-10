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Царьград

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«Торпедо» и «Сигара» сразятся в Суперлиге: 19 очков против 14

«Торпедо» и «Сигара» сразятся в Суперлиге: 19 очков против 14

В седьмом туре БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу нижегородское «Торпедо» сыграет с «Синарой» в ФОКе «Мещерский», начало матча — в 18:30.

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