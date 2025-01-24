Херш: Трамп обещает закончить СВО в кратчайшие сроки

Американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источник, близкий к новому руководству Белого дома, сообщает, что президент США Дональд Трамп осознал, что его обещания о быстром урегулировании украинского конфликта были преждевременными.
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