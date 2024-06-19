Интервью с больничным клоуном Екатериной Хлебниковой

Больничный клоун Екатерина Хлебникова в интервью «Снобу» рассказала, как помогает маленьким пациентам пережить сложный период в их жизни, как справляется с выгоранием и зачем больничные клоуны нужны взрослым.
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