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Учёные выяснили, как на Луне можно получить воду

Учёные выяснили, как на Луне можно получить воду

Раньше миссии, которые отправлялись в космос, брали воду с собой и перерабатывали её. Результаты недавнего исследования показали, что люди, которые отправятся на Луну, возможно, смогут добывать воду из того, что находится на поверхности спутника.

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