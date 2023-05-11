Учёные выяснили, как на Луне можно получить воду

Раньше миссии, которые отправлялись в космос, брали воду с собой и перерабатывали её. Результаты недавнего исследования показали, что люди, которые отправятся на Луну, возможно, смогут добывать воду из того, что находится на поверхности спутника.
Раньше миссии, которые отправлялись в космос, брали воду с собой и перерабатывали её. Результаты недавнего исследования показали, что люди, которые отправятся на Луну, возможно, смогут добывать воду из того, что находится на поверхности спутника.
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