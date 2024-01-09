Бизнес-коучи, брачные аферисты и черные риелторы: фильмы и сериалы о мошенниках

К выходу в онлайн-кинотеатре KION сериала «Успешный», который погружает зрителей в мир инфобизнеса, «Сноб» сделал подборку драм, триллеров, детективов и комедий об аферистах и их невообразимых схемах обмана.
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