Самый молодой беглец из СССР: как двенадцатилетний школьник стал невозвращенцем

Это дело, как говорят специалисты, стало прецедентом в судебном праве Соединенных Штатов. Согласно его материалам, 12-летний житель Чикаго Владимир Половчак, вопреки желанию своих родителей, отказался возвращаться в СССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии