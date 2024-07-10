ФСБ предотвратила теракты на крейсере «Адмирал Кузнецов» и против трех военных

Силовики Федеральной службы безопасности пресекли попытки спецслужб Украины по совершению терактов на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в городе Мурманске и в отношении трех высокопоставленных военных Минобороны России в Москве.