ФСБ предотвратила теракты на крейсере «Адмирал Кузнецов» и против трех военных

Силовики Федеральной службы безопасности пресекли попытки спецслужб Украины по совершению терактов на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в городе Мурманске и в отношении трех высокопоставленных военных Минобороны России в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии