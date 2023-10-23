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“У меня ничего нет, я никто”, – Лайма Вайкуле после отказа от России сделала неожиданное заявление

“У меня ничего нет, я никто”, – Лайма Вайкуле после отказа от России сделала неожиданное заявление

Не секрет, что накануне ФНС начала проверку компании “Laimalux Rus”, в которой известная певица Лайма Вайкуле числится топ-менеджером.

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Комментарии
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Г
Гость
Стоит ли уделять столько внимания какой то гундосой нацисткой племяннице. Она никто.
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4 д.
ЕБ
Елена Богатова
Пусть ни кем и остаётся! Убрать её имя из бренда и вопрос запрыт
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3 д.
николай лейчинский
Не прибедняйся Лайма , голой тебе не ходить . Другое дело : вокруг тебя нет и не будет больше ни восторгов , ни шампусика с цветами , ни мальчиков - поклонников . Занавес ты опустила своими ручками .
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3 д.

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