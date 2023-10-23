“У меня ничего нет, я никто”, – Лайма Вайкуле после отказа от России сделала неожиданное заявление

Пусть ни кем и остаётся! Убрать её имя из бренда и вопрос запрыт

николай лейчинский

Не прибедняйся Лайма , голой тебе не ходить . Другое дело : вокруг тебя нет и не будет больше ни восторгов , ни шампусика с цветами , ни мальчиков - поклонников . Занавес ты опустила своими ручками .