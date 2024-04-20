Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Убийца русского парня в Москве "не виноват": азербайджанская диаспора сказала свое слово в резонансном деле

Убийца русского парня в Москве "не виноват": азербайджанская диаспора сказала свое слово в резонансном деле

В дело об убийстве 25-летнего парня в Москве уже включились "братья" убийцы. По сети уже начали разноситься сообщения о том, что "мальчик не виноват".

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