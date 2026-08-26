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ТАСС

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На Запорожье священники не покинут приходы, несмотря на на угрозу

На Запорожье священники не покинут приходы, несмотря на на угрозу

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 26 августа. /ТАСС/. Православные священники, служащие в храмах населенных пунктов вблизи линии боевого столкновения в Запорожской области, не покинут свои приходы, несмотря на атаки противника.

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