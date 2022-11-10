В Оренбургской области в рамках мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» на базе школы № 34 состоялась встреча с учащимися 8-х классов

В мероприятии приняли участие заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Оренбургское» Валерия Живайкина, начальник ОДН отдела полиции № 1 МУ МВД России «Оренбургское» Марина Анисимова, помощник прокурора Ленинского района Оренбурга Руслан Самедов.
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