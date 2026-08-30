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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Балотелли о проблемах итальянского футбола: «Телефоны и PlayStation многое разрушили. Таланты рождались на улицах»

Марио Балотелли назвал исчезновение уличного футбола одной из причин проблем итальянского футбола. 36-летний нападающий считает, что на развитии молодых игроков сказались гаджеты, а также изменение подхода родителей к воспитанию детей.

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