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1 мая - праздник мира, весны и труда

1 мая - праздник мира, весны и труда

Первое мая - Праздник Весны и Труда. Это день улыбок, дружбы, весны и хорошего настроения! Поэтому в преддверии 1 мая в нашем детском саду прошло много интересных, познавательных мероприятий для наших воспитанников.

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