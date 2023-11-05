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Закон и Порядок

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Как один российский авиадиспетчер спас 4 МиГа-31, нарушив должностные инструкции. И что с ним стало?

Как один российский авиадиспетчер спас 4 МиГа-31, нарушив должностные инструкции. И что с ним стало?

Проработав только 3 года, молодой авиадиспетчер Алексей Плитин совсем не ожидал, что одним ноябрьским днём ему придётся показать мастерство опытного диспетчера и посадить на одну посадочную полосу сразу 5 самолётов — пассажирский Boeing-737 и 4 военных самолёта МиГ-31 с полным боевым комплектом.

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