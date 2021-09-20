Любопытно, однако

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Что не предложили партии в предвыборных выступлениях и мои прогнозы

Что не предложили партии в предвыборных выступлениях и мои прогнозы

Туманный Ёж Всех уже заколебали предвыборной рекламой, по ТВ, по радио, на улицах, она везде.

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Олег Архипов
Если бы от голосования народа что то зависело,то выборы бы и не проводили. Просто очередное ШОУПИТО (сам придумал).
Наталья Иванова
https://youtu.be/aa6H1aRCib4
Игорь Кузнецов
По поводу ЛДПР всё сказано - Минские соглашения следует выполнять, полезете нарожон - не будет Украины как государства. О лечении детей - 2% (15-13) при выводе доходов из РФ пойдёт на эти цели. Сами считайте, знаете сколько выводится. Да, всех вылечить на эти деньги не удастся, поэтому будут собирать у жён особо богатых россиян. Кому нужно такое количество партий - из 14 в ГД РФ пробились 5. Остальные - пиарились или "засвечивались".
Ночной кошмар
Партии-аутсайдеры, это способ добывать деньги. Кто-то созидает, а кто-то вот так себя, любимого, кормит...)))
Nikolay Stepanov
А что, у автора с правописанием проблемы? Недоучка берётся учить читателей? Надо сперва хотя бы с ться и тся разобраться, и только потом соваться в МТ со своими "гениалними мислями".
Ночной кошмар
А это автор специально так написал, чтобы всякие вместокоммунисты, червивояблочники и прочая шушера могла до автора докопаться. По содержанию то у тебя никаких возражений нет...)))
testorr
"Но в рекламных агитках про это не слово" НИ СЛОВА по-русски)))) Вывод простой - автор не носитель русского языка)))
Ночной кошмар
Смотри выше.
Ночной кошмар
Судя по результатам голосования, большинство населения устраивает нынешний государственный капитализм с социальным уклоном. Ни оголтелый либерализм, ни постсоветский колхозный социализм большинству населения и на дух не нужно. Всем проигравшим пора бы это понять, и не суетиться под клиентом...)))
Nikolay Stepanov
Где ошибки, там и содержание теряет интерес.
Ночной кошмар
Если человек ищет ошибки в тексте, а не знакомится с содержанием, значит, у него априори не было никакого интереса к тексту. К тому же, похоже вы никогда не писали тексты в компьютере, когда в настройках включено автозаполнение или всплывающие подсказки. Тут и включённый контроль грамматики не поможет.
vladimir bedarev
Наш Курс- Многолетие.,на долгожительство.

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