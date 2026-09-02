Сальдо хочет привлечь для защиты Херсонщины дальневосточные средства борьбы с БПЛА

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что приехал на Восточный экономический форум, чтобы наладить сотрудничество с производящими средства борьбы с БПЛА дальневосточными предприятиями.
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