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Царьград

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Ozon удалит карточки с изображением Джигурды с маркетплейса

Ozon удалит карточки с изображением Джигурды с маркетплейса

Ozon приступил к удалению карточек с изображением Никиты Джигурды из витрины своего маркетплейса. Это связано с исками актера на 500 тысяч рублей, поданными в связи с продажей без разрешения ростовых фигур с его изображением.

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