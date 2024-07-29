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Уничтожение самой опасной ракетной установки ВСУ М270 MLRS показали на видео

Уничтожение самой опасной ракетной установки ВСУ М270 MLRS показали на видео

Находящиеся на вооружении ВСУ гусеничные универсальные пусковые установки М270А1 американского производства используются для применения 227-мм реактивных снарядов GMLRS и тактических ракет MGM-140 ATACMS.

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