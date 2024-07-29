Уничтожение самой опасной ракетной установки ВСУ М270 MLRS показали на видео

Находящиеся на вооружении ВСУ гусеничные универсальные пусковые установки М270А1 американского производства используются для применения 227-мм реактивных снарядов GMLRS и тактических ракет MGM-140 ATACMS.
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