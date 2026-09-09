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Bank of England Warns Iran War Could Push UK Inflation Above 4%

Bank of England governor Andrew Bailey has warned inflationary pressures are still buffeting the UK economy and energy prices could rise further next year if the war in Iran continues.

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