Bank of England Warns Iran War Could Push UK Inflation Above 4%

Bank of England governor Andrew Bailey has warned inflationary pressures are still buffeting the UK economy and energy prices could rise further next year if the war in Iran continues.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым