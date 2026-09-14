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Для тушения лесных пожаров на Ямал отправились 100 специалистов из Югры

Для тушения лесных пожаров на Ямал отправились 100 специалистов из Югры

Ямалу в тушении природных пожаров помогут 100 сотрудников «Базы авиационной и наземной охраны лесов» из ХМАО-Югры.

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