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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов хочет, чтобы Орлов перешел в СКА: «Через год, надеюсь. Это мое желание и еще одного человека»

– Вы практически всю карьеру с Дмитрием Орловым вместе провели. Как он тебя проводил из «Каролины»? – Я думаю, недолго осталось.

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