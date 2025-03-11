Bluesky рассматривает предложение, которое дает пользователям согласие на то, как их данные используются для ИИ

Выступая в понедельник на конференции SXSW в Остине, генеральный директор Bluesky Джей Грабер заявил, что социальная сеть работает над созданием системы согласия пользователей на использование их данных для генеративного ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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