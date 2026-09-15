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Ускорят модернизацию ЖКХ и построят дороги в арктических районах: важные решения правительства Югры

Ускорят модернизацию ЖКХ и построят дороги в арктических районах: важные решения правительства Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 августа, ФедералПресс. Правительство Югры на выездном заседании в Советском районе утвердило пакет мер по улучшению качества жизни северян.

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