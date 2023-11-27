У Наташи Королевой выпала грудь на сцене

Певица Наташа Королева предстала в пикантном образе. Близится Новый год, а это значит, что на ТВ полным ходом идут записи различных праздничных программ и шоу, в которых участвуют звезды отечественной эстрады.
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