В Астраханской области полностью завершается сезон охоты

Охотники обязаны сдать разрешения на добычу до 20 марта. Вчера на территории Астраханской области завершился последний вид охоты в сезоне-2023/2024 - на пушных животных (волков, шакалов, лисиц и енотовидных собак).
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