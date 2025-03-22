Бэкстрем хочет посещать все матчи "Вашингтона", чтобы увидеть рекорд Овечкина

Шведский нападающий Никлас Бекстрем, который в 2023 году приостановил карьеру из-за травм, будет ездить на матчи со своим бывшим клубом "Вашингтон Кэпиталз", чтобы лично увидеть, как его друг - российский нападающий и капитан "столичных" Александр Овечкин - побьет "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).