Психолог Коржаева: человек с депрессией теряет способность получать удовольствие

Желание отложить выполнение всех дел не всегда связано с отсутствием мотивации. В некоторых такое состояние, которое многие путают с обычной ленью, указывает на серьезные проблемы, требующих помощи специалиста.
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