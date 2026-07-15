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Газета.ру

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Психолог Коржаева: человек с депрессией теряет способность получать удовольствие

Психолог Коржаева: человек с депрессией теряет способность получать удовольствие

Желание отложить выполнение всех дел не всегда связано с отсутствием мотивации. В некоторых такое состояние, которое многие путают с обычной ленью, указывает на серьезные проблемы, требующих помощи специалиста.

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