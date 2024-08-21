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Генштаб Ирана не подтвердил, что перегруз вертолета привел к гибели Раиси

Генштаб Ирана не подтвердил, что перегруз вертолета привел к гибели Раиси

Генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг информацию агентства Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента страны Эбрахима Раиси, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления иранского Генштаба по связям с общественностью.

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