ВС России освободили Самойловку в Запорожской области

Военнослужащие Вооруженных сил России в минувшие сутки освободили Самойловку в Запорожской области. Об этом 5 октября сообщило Минобороны РФ.
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