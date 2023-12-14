Сотрудники валдайской ГИБДД вызволили из ледяного плена дальнобойщика из Саратовской области

Новгородские автоинспекторы помогли замерзающему водителю большегруза из Саратовской области, попавшему в ДТП на федеральной автодороге М-10 "Россия", после которого его машина оказалась в водоёме и начала тонуть.
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