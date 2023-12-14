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Сотрудники валдайской ГИБДД вызволили из ледяного плена дальнобойщика из Саратовской области

Сотрудники валдайской ГИБДД вызволили из ледяного плена дальнобойщика из Саратовской области

Новгородские автоинспекторы помогли замерзающему водителю большегруза из Саратовской области, попавшему в ДТП на федеральной автодороге М-10 "Россия", после которого его машина оказалась в водоёме и начала тонуть.

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