"КП": Пугачева сидит без работы, а гонорары Галкина* снизились втрое

Гонорары шоумена и комика Максима Галкина упали в три раза, утверждают промоутеры. В беседе с kp.ru они объяснили это постепенным снижением интереса к его выступлениям, заявив также, что его супруга, певица Алла Пугачева осталась без работы в Израиле, куда семья переехала после начала спецоперации.
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