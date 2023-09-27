"КП": Пугачева сидит без работы, а гонорары Галкина* снизились втрое

Гонорары шоумена и комика Максима Галкина упали в три раза, утверждают промоутеры. В беседе с kp.ru они объяснили это постепенным снижением интереса к его выступлениям, заявив также, что его супруга, певица Алла Пугачева осталась без работы в Израиле, куда семья переехала после начала спецоперации.