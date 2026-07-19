Как Вадим Михайлов превратился из пермского ноунейма в актуальнейшего (и дорогостоящего) художника Петербурга?

Спойлер: благодаря ноу-хау — мрачному неолубку о самых болезненных вопросах русского цайтгайста 2020‑х, процарапанному на вещах с Уделки (персональные выставки в лучших институциях России и французская виза вне очереди!).
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