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Sobakaru

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Как Вадим Михайлов превратился из пермского ноунейма в актуальнейшего (и дорогостоящего) художника Петербурга?

Как Вадим Михайлов превратился из пермского ноунейма в актуальнейшего (и дорогостоящего) художника Петербурга?

Спойлер: благодаря ноу-хау — мрачному неолубку о самых болезненных вопросах русского цайтгайста 2020‑х, процарапанному на вещах с Уделки (персональные выставки в лучших институциях России и французская виза вне очереди!).

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