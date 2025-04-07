Погода на Благовещение покажет каким будет лето, и стоит ли ждать хороших урожаев в этом году. 🌾🌾🌾 Если праздничный день выдался умеренно теплым, то на полях весь год будет хороший урожай.
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Погода на Благовещение покажет каким будет лето, и стоит ли ждать хороших урожаев в этом году. 🌾🌾🌾 Если праздничный день выдался умеренно теплым, то на полях весь год будет хороший урожай.