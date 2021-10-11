МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк России рассчитывает, что новая 100-рублевая банкнота поступит в обращение в конце 2022 года.
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