Фестиваль нестандартных экскурсий, лекций и показов пройдет в Национальном музее Республики Татарстан и его филиалах с 26 октября по 2 ноября.
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