В юбилейном «Тау Фесте» в Казани примут участие Дарья Донцова и Нина Дашевская

«Тау Фест» 2025 года Фото: Республиканская детская библиотека им. Р. Миннуллина В Казани 29 и 30 августа, в рамках празднования Дня города и Дня Республики Татарстан, состоится юбилейный, пятый по счету семейный книжный фестиваль «Тау Фест».
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