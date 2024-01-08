А они вообще соображают, что говорят? И кто дал им право указывать нам, как жить и с кем жить на своей земле? Или оправдывать поведение мигрантов, утверждая, что наш народ совершает гораздо больше преступлений.
Олигархи заступились за мигрантов. Мол, россияне ведут себя ещё хуже
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МП
Михаил Пантюхин
Значит титову не нравится НАРОД РОССИИ!? ТО ЕСТЬ МЫ!? А черножопые ему благо!? И это при президенте, вот так отзываться о НАС!? И значит РОССИЯНЕ, ТО ЕСТЬ МЫ ПРОИЗВОДИМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ его гребанная чёрная армия, О КАК ЗАГНУЛ??? А ЭТО КЛЕВЕТА ДА НА ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ НАРОД!!!! КСТАТИ СТАТЬЯ УК РФ, ТИТОВ ТЕБЕ НЕ СТРАШНО!!!??? ТЫ ВЕСЬ НАРОД РОССИИ НАЗВАЛ, ПРИЧЕМ ПОГОЛОВНО ПРЕСТУПНИКАМИ!!!! ХРОНИЧЕСКОЕ ПЛОСКОЖОПИЕ, НЕ ДАЁТ ГОЛОВЕ РАБОТАТЬ!!!??? Я НЕ ЗНАЮ КАК ВЫ УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ, НО Я ЭТУ СТАТЬЮ СО ССЫЛКОЙ ОТПРАВЛЮ СЛАВА БОГУ НАШЕМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СК РФ А. БАСТРЫКИНУ, ПРОВЕРОЧКУ НУЖНО ПРОВЕСТИ, ИЛИ ОН НЕ ПРИКОСАЕМЫЙ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ!!! А? И СЛЕДУЮЩЕЕ, ЕСЛИ ЭТОМУ БЕЗДАРЮ, НРАВИТЬСЯ КОМАНДОВАТЬ РАБАМИ ИЗ СР.АЗИИ, А НАРОД КОРЕННОЙ (ПОДЧЕРКИВАЮ) ЕМУ ВСЕ ПЛАНЫ РУШИТ, ТО ПУСТЬ СОБИРАЕТ СВОЙ "КОЛХОЗ" С НАЩАЛЬНИКАМА И ВАЛИТ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ, ТАМ КСТАТИ ТАКИЕ "ЭФФЕКТИВНЫЕ" очень нужны, лично для меня он ПРЕДАТЕЛЬ РОССИИ, НАРОДА И ВСЕХ НАШИХ УСТОЕВ, ТРАДИЦИЙ!!! ТАК ЖЕ ОТЗЫВАЮТСЯ О РУССКИХ НАШИ "партнеры" из ес, англосаксы, тем более "его светласть" прожил в Англии 20 лет, не правда ли!??? И кто-то может мне может доказать, что его не завербовала ми 6??? ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН, вы не ошиблись ли с таким лоббистом экспансии и с другими!!!!??? Не пора ли его на переформатирование отправить!!!???
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2 час.
vladimir vedenkin
по крайней мере тех, кто вредит России и/или неэффективно руководит производством...
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vladimir vedenkin
"издержки» пусть возьмут на себя россияне и государство" - идеология гнусных выродков...
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