Олигархи заступились за мигрантов. Мол, россияне ведут себя ещё хуже

МП

Михаил Пантюхин

Значит титову не нравится НАРОД РОССИИ!? ТО ЕСТЬ МЫ!? А черножопые ему благо!? И это при президенте, вот так отзываться о НАС!? И значит РОССИЯНЕ, ТО ЕСТЬ МЫ ПРОИЗВОДИМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ его гребанная чёрная армия, О КАК ЗАГНУЛ??? А ЭТО КЛЕВЕТА ДА НА ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ НАРОД!!!! КСТАТИ СТАТЬЯ УК РФ, ТИТОВ ТЕБЕ НЕ СТРАШНО!!!??? ТЫ ВЕСЬ НАРОД РОССИИ НАЗВАЛ, ПРИЧЕМ ПОГОЛОВНО ПРЕСТУПНИКАМИ!!!! ХРОНИЧЕСКОЕ ПЛОСКОЖОПИЕ, НЕ ДАЁТ ГОЛОВЕ РАБОТАТЬ!!!??? Я НЕ ЗНАЮ КАК ВЫ УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ, НО Я ЭТУ СТАТЬЮ СО ССЫЛКОЙ ОТПРАВЛЮ СЛАВА БОГУ НАШЕМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СК РФ А. БАСТРЫКИНУ, ПРОВЕРОЧКУ НУЖНО ПРОВЕСТИ, ИЛИ ОН НЕ ПРИКОСАЕМЫЙ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ!!! А? И СЛЕДУЮЩЕЕ, ЕСЛИ ЭТОМУ БЕЗДАРЮ, НРАВИТЬСЯ КОМАНДОВАТЬ РАБАМИ ИЗ СР.АЗИИ, А НАРОД КОРЕННОЙ (ПОДЧЕРКИВАЮ) ЕМУ ВСЕ ПЛАНЫ РУШИТ, ТО ПУСТЬ СОБИРАЕТ СВОЙ "КОЛХОЗ" С НАЩАЛЬНИКАМА И ВАЛИТ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ, ТАМ КСТАТИ ТАКИЕ "ЭФФЕКТИВНЫЕ" очень нужны, лично для меня он ПРЕДАТЕЛЬ РОССИИ, НАРОДА И ВСЕХ НАШИХ УСТОЕВ, ТРАДИЦИЙ!!! ТАК ЖЕ ОТЗЫВАЮТСЯ О РУССКИХ НАШИ "партнеры" из ес, англосаксы, тем более "его светласть" прожил в Англии 20 лет, не правда ли!??? И кто-то может мне может доказать, что его не завербовала ми 6??? ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН, вы не ошиблись ли с таким лоббистом экспансии и с другими!!!!??? Не пора ли его на переформатирование отправить!!!???