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Мода и Шоу-бизнес

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Айза-Лилуна Ай поделилась горячим видео с новым возлюбленным на фоне предложения Гуфа: «Слишком заметно, да?»

Айза-Лилуна Ай поделилась горячим видео с новым возлюбленным на фоне предложения Гуфа: «Слишком заметно, да?»

Айза-Лилуна Ай вернулась из Москвы на Бали — и времени даром терять не стала. Еще в полете она отреагировала на новость о том, что ее экс-супруг Гуф сделал предложение своей молодой возлюбленной Разият Салаховой.

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