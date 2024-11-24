Айза-Лилуна Ай поделилась горячим видео с новым возлюбленным на фоне предложения Гуфа: «Слишком заметно, да?»

Айза-Лилуна Ай вернулась из Москвы на Бали — и времени даром терять не стала. Еще в полете она отреагировала на новость о том, что ее экс-супруг Гуф сделал предложение своей молодой возлюбленной Разият Салаховой.
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