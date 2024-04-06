Специалисты регионального центра психологической работы Южного военного округа подводят итоги психологического обследования

Психологический мониторинг динамики уровня психологического благополучия и психического здоровья является одним из основных мероприятий, которые способствует своевременному информированию командования части о психологических характеристиках и особенностях подчиненного личного состава.
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