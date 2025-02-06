МО: новая практика боевых действий позволила ВС РФ перехватить инициативу в СВО

Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Василий Трушин Председатель Военно-научного комитета ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС России Василий Трушин рассказал в интервью газете «Красная звезда», что практика ведения боевых действий российских военных существенно обновилась за время специальной военной операции.
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