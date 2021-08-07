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CNN заявил о намерении США ввести новые санкции против Белоруссии

CNN заявил о намерении США ввести новые санкции против Белоруссии

Такую информацию сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник в американском конгрессе. По словам журналистов, на решение Вашингтона о введении ограничительных мер повлиял приезд бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

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