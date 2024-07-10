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Whoosh будет проверять скорость реакции пользователей перед поездкой

Whoosh будет проверять скорость реакции пользователей перед поездкой

При старте аренды пользователь получит один из вариантов теста для проверки навыков внимания. Если пользователь не пройдет тест или откажется проходить, то сервис временно ограничит его скорость до 15 километров в час.

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