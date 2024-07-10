Whoosh будет проверять скорость реакции пользователей перед поездкой

При старте аренды пользователь получит один из вариантов теста для проверки навыков внимания. Если пользователь не пройдет тест или откажется проходить, то сервис временно ограничит его скорость до 15 километров в час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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