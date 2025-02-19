США сокращают расходы: Госдеп отменяет подписки на международные издания

Госдепартамент США отменяет подписки на ненужные новостные издания ради сокращения расходов. Решение затрагивает сотни американских посольств и консульств по всему миру, вызвав обеспокоенность дипломатов из-за возможной потери важной информации.
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