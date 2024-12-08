Бета-блокаторы замедляют развитие болезни Хантингтона

Авторы нового исследования, опубликованного в JAMA Neurology, показали, что бета-блокаторы, которые назначают при артериальной гипертензии и других заболеваниях, препятствуют развитию болезни Хантингтона.
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