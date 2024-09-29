Остаткам ВСУ в Угледаре разрешат выйти из котла, кто откажется, останется в городе навеки Юлия СоколоваВ украинских чатах стоит вой по бойцам элитной 72-ой механизированной бригады, которая прямо сейчас исчезает под ФАБами в Угледаре.