Остаткам ВСУ в Угледаре разрешат выйти из котла, кто откажется, останется в городе навеки Юлия СоколоваВ украинских чатах стоит вой по бойцам элитной 72-ой механизированной бригады, которая прямо сейчас исчезает под ФАБами в Угледаре.
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