Жизнь между прошлым и будущим

Есть только миг между прошлым и будущим.Именно он называется жизнь. Кто из нас не читал это чудесное стихотворение Леонида Дербенева, не слушал песню «Есть только миг» в исполнении Олега Ануфриева? Эту песню пели и поют молодые, пожилые и люди среднего возраста.