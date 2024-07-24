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Жизнь между прошлым и будущим

Жизнь между прошлым и будущим

Есть только миг между прошлым и будущим.Именно он называется жизнь. Кто из нас не читал это чудесное стихотворение Леонида Дербенева, не слушал песню «Есть только миг» в исполнении Олега Ануфриева?  Эту песню пели и поют молодые, пожилые и люди среднего возраста.

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